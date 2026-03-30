Μακελειό στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος από πυροβολισμούς 15χρονου σε σχολείο - Αρκετοί τραυματίες

Θλίψη έχει προκαλέσει αιματηρή επίθεση σε σχολείο στο Σαν Κριστόμπαλ, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, με έναν 13χρονο μαθητή να χάνει τη ζωή του και ακόμη οκτώ να τραυματίζονται από τα πυρά 15χρονου, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (30/3).

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη άμεσα από τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Μαθητές περιέγραψαν σκηνές πανικού τη στιγμή της επίθεσης. «Είδαμε ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από την τουαλέτα και αρχίσαμε να φωνάζουμε. Τότε άρχισε να πυροβολεί στον αέρα και όλοι τρέξαμε να σωθούμε», ανέφερε μαθήτρια στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

Στο νοσοκομείο 6 μαθητές

Σύμφωνα με τις Αρχές της Σάντα Φε, έξι μαθητές μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, τα οποία υπέστησαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ενώ άλλοι δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, με τον έναν να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

🇦🇷 | URGENTE: En Santa Fe, Argentina, un alumno entró armado a su colegio y le disparó a su compañero. El joven está siendo ahora operado. pic.twitter.com/uMP2h9Vy5f — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 30, 2026

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Όπως έγινε γνωστό, ο 15χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν για την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, μετατρέποντας το σχολείο σε σκηνή χάους και τρόμου.