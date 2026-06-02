Μακελειό στην Ουκρανία από ευρεία ρωσική επίθεση - «Στείλτε μας Patriot» λέει ο Ζελένσκι στον Τραμπ

«Απολύτως αναγκαία» χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να παραδοθούν πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, έπειτα από μία ακόμη νύχτα μαζικών φονικών ρωσικών πληγμάτων εναντίον της χώρας του.



«Μια μεγάλη επίθεση και μια απολύτως σαφής δήλωση εκ μέρους της Ρωσίας: αν η Ουκρανία δεν είναι προστατευμένη απέναντι στα βαλλιστικά και άλλα πυραυλικά πλήγματα, οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν», έγραψε στα social media.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε πως τα νυχτερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος «έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο».



«Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ένας χαμένος που έχει μοναδικό χαρτί τον τρόμο. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Κανένας αριθμός πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Νωρίτερα, οι Αρχές είχα ανακοινώσει ότι ρωσικά drones και πύραυλοι στοχοθέτησαν το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έπειτα από ημέρες προειδοποιήσεων αναφορικά με τα σχέδια της Μόσχας για μια ευρεία επίθεση.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.



Φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από πολυώροφα κτίρια στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 65 τραυματιστεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».



Η επίθεση είχε στόχο κυρίως τις επαρχίες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.



Στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας Ντνίπρο σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας 11 άνθρωποι, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα.



Ο ίδιος είπε ότι τα πτώματα ενός οκτάχρονου αγοριού και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου τετραώροφου κτιρίου.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ