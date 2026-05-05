Μαντλίν ΜακΚάν: Δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν οι Αρχές για τον βασικό ύποπτο της εξαφάνισης

Αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας φέρονται να πιέζουν ώστε ο Κρίστιαν Μπρίκνερ να δικαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για απαγωγή και δολοφονία, σε σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιδιώκουν την έκδοση του Μπρίκνερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να δικαστεί στο Old Bailey.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ανώτατος αξιωματικός της Scotland Yard ηγείται των προσπαθειών να απαγγελθούν κατηγορίες στον Γερμανό ύποπτο για απαγωγή και δολοφονία, ενόψει της συμπλήρωσης 20 ετών από την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν το επόμενο έτος.

Εμπόδια από τη Γερμανία

Οι ερευνητές φέρονται να πιστεύουν ότι μπορούν να συγκροτήσουν έναν αρκετά ισχυρό φάκελο ώστε η Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) να εγκρίνει κατηγορίες εις βάρος του 48χρονου, ο οποίος είναι καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και βιασμό. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο αποτελεί το ότι το γερμανικό σύνταγμα απαγορεύει την έκδοση Γερμανών πολιτών σε χώρες εκτός ΕΕ.

«Του χρόνου συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που η Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε. Αν τα στοιχεία είναι αρκετά ισχυρά για να εκδοθεί ο βασικός ύποπτος και να δικαστεί εδώ, αυτό θα επιδιώξουμε», δήλωσε πηγή της Scotland Yard στην Telegraph.

«Προφανώς υπάρχουν πολλά εμπόδια, αλλά προτεραιότητά μας είναι να συγκεντρώσουμε τα πιο ισχυρά στοιχεία εναντίον του βασικού υπόπτου».

Μια μικρή ομάδα ντετέκτιβ φέρεται να συγκεντρώνει φάκελο για την Εισαγγελία του Στέμματος, προκειμένου να εξεταστεί η απαγγελία κατηγοριών για απαγωγή και δολοφονία. Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως υπόθεση εξαφάνισης και όχι ανθρωποκτονίας.

Βασικός ύποπτος χωρίς κατηγορίες

Ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, αφού εξέτισε ποινή επτά ετών για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στο σπίτι της στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, το 2005. Του επιτράπηκε να φύγει από τη Γερμανία τον Νοέμβριο, μετά την άρση νομικού περιορισμού.

Ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για την εξαφάνιση της Μαντλίν, αλλά παραμένει ο βασικός ύποπτος τόσο για τις γερμανικές όσο και για τις βρετανικές αρχές.

Όταν η Μαντλίν εξαφανίστηκε από το κρεβάτι της στην Πράια ντα Λουζ στην Πορτογαλία, τον Μάιο του 2007, σε ηλικία τριών ετών, ο Μπρίκνερ ζούσε σε σπίτι κοντά στο Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚάν.

Ο Μπρίκνερ αρνήθηκε να μιλήσει στη Μητροπολιτική Αστυνομία, όταν οι Βρετανοί ερευνητές έστειλαν διεθνές αίτημα για ανάκριση μετά την αποφυλάκισή του. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν.

Ο Sir Mark Rowley, αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, είχε δηλώσει πέρυσι ότι η υπηρεσία εξετάζει κατά πόσο είναι εφικτή η έκδοση του Μπρίκνερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είχε πει τότε: «Ένας από τους λόγους που εμπλεκόμαστε είναι ότι η δολοφονία, σε πολλές περιπτώσεις, θεωρείται εξωεδαφικό αδίκημα, και η δολοφονία ενός Βρετανού πολίτη μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να διωχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πολλά “ίσως”, συνεπώς προς το παρόν αξιολογούμε τα δεδομένα μαζί με τους Γερμανούς και τους Πορτογάλους».