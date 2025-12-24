Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Ο χωρισμός δεν είναι αποτυχία - Θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για τον χωρισμό ενός ζευγαριού που δεν πρέπει να τον θεωρούμε αποτυχία, αφού αποτυχία είναι το πώς θα χειριστεί κανείς μια τέτοια δύσκολη κατάσταση… «Ο χωρισμός μου έμαθε ότι ο χωρισμός δεν είναι αποτυχία, γιατί κατηγορούμε τον εαυτό μας πολύ συχνά. Θεωρώ ότι όταν καταλάβεις ότι πρέπει να χωρίσεις, σαφώς θα κάνεις την προσπάθειά σου, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια, αλλά όταν καταλάβεις ότι τελείωσε κάτι, είναι πολύ σοφό να το τελειώνεις και πολύ υγιές.

Και θεωρώ ότι πρέπει να το απενοχοποιήσουμε και να ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι αποτυχία. Αποτυχία είναι το πώς θα το χειριστείς μετά, ίσως. Εκεί κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία. Αυτό θα ήθελα να περάσει σαν μήνυμα ότι ο χωρισμός δεν είναι αποτυχία και δεν είναι κάτι κακό».

«Έκανα πολλά λάθη»

«Σίγουρα κάθε σχέση, οποιασδήποτε μορφής, κάτι έχει να σου αφήσει. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μείνει και να κρατήσεις στο μέλλον, ας σταματήσει η σχέση τη σωστή στιγμή για να μείνει αυτό. Νομίζω ότι αν χώριζα τώρα, θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά. Αλλά το λέω τώρα, γιατί έκανα αυτά που έκανα λάθος. Κι επειδή αυτό είναι εν εξελίξει, προσπαθώ να μην μιλάω άλλο για αυτό».