Θοδωρής Μαραντίνης: «Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά - Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό»

Στην εκπομπή «After Dark» έδωσε συνέντευξη ο Θοδωρής Μαραντίνης και μίλησε για την προσωπική του ζωή λέγοντας: «Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω, αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει στον βαθμό που μπορώ προσωπικό. Το προστατεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό για μένα, έχω και μεγάλα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

Αναφέρθηκε όμως και στα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με την Σίσσυ Χρηστίδου. «Ο μεγάλος μου γιος είναι 17,5. Ετοιμάζεται για σπουδές. Ο μικρός είναι 12 και κάτι. Οπότε είμαστε, ο ένας full προεφηβεία, ο άλλος εφηβεία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλά παιδιά, με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους, νομίζω, σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Από τις πρώτες τους μέρες μέχρι και τώρα είμαι από πάνω τους, αυτός είναι ο στόχος μου και θεωρώ ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο δυνατό σημείο, να είμαι όσο μπορώ μαζί τους, σε όλες τις στιγμές, παρόλο όλα αυτά που έχουν συμβεί και τη δυσκολία που μπορεί να έχει η δουλειά μου πολλές φορές, με τα ωράρια και τα λοιπά. Προσπαθώ πάρα πολύ και έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια, ώστε να είμαι όσο μπορώ περισσότερο μαζί τους και σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι και οι δύο είναι περήφανοι για τους γονείς τους».

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η μεγαλύτερα τρέλα που έχει κάνει για έναν έρωτα, ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε λακωνικά: «Παντρεύτηκα».