Μαρία Αποστολακέα: «Η θρησκεία τσάκισε πολλούς ανθρώπους, οπότε εγώ δεν την πολυσυμπαθώ»

Το περιοδικό Marie Claire συνάντησε την Μαρία Αποστολακέα και η ηθοποιός αναφέρθηκε στην διαδρομή της αλλά και στα πιστεύω της...

Γεννήθηκες, μεγάλωσες στο Παρίσι και σπούδασες στο Μονπελιέ. Γιατί μετακόμισες στην Ελλάδα;

«Οι απόφοιτοι από τις σχολές του Παρισιού και του Στρασβούργου έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εγώ τελείωσα μια πολύ καλή σχολή θεάτρου στο Μονπελιέ, αλλά στη Γαλλία, όταν τελειώνεις μια σχολή στην περιφέρεια, είναι πιο εύκολο να βρεις δουλειά αν μείνεις εκεί. Επειδή εγώ είχα την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι, αυτό έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Δεν είχα καν τη δυνατότητα για οντισιόν. Κάπως έτσι ήρθα στην Ελλάδα. Εδώ μου λείπει βέβαια πολύ η Γαλλία, όπως και εκεί μου έλειπε η Ελλάδα. Είναι αυτά τα ανικανοποίητα».

Η θρησκεία τσάκισε πολλούς ανθρώπους

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός μίλησε για την θρησκεία και είπε: «Η θρησκεία δεν πολυσυμπαθεί την επιθυμία. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι με επιθυμίες είναι αμαρτωλοί. Για μένα, αυτό έχει καταστρέψει ζωές ανθρώπων που νιώσανε ότι το σώμα τους έχει επιθυμίες.

Η θρησκεία τσάκισε πολλούς ανθρώπους. Οπότε εγώ δεν την πολυσυμπαθώ, για να πω την αλήθεια. Αλίμονο αν ο άνθρωπος δεν είχε επιθυμίες: δεν θα είχε δημιουργήσει τίποτα. Οπότε είναι τρομακτικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να επιτρέπει ουσιαστικά στον εαυτό του να ζήσει ακρωτηριάζοντας οτιδήποτε μπορεί να του δώσει χαρά.

Με έναν τρόπο, όλοι πιστεύουμε σε κάτι: στους άλλους ανθρώπους, στα δέντρα, στον ουρανό. Νομίζω ότι έχει ανάγκη ο άνθρωπος να πιστεύει σε κάτι μεγαλύτερο από αυτόν, είναι πολύ ανακουφιστικό το να πιστεύεις ότι σε μια δύσκολη στιγμή κάποιος θα σε πιάσει για να μην πέσεις. Αλλά η θρησκεία έτσι όπως την έχουμε μάθει στην Ελλάδα ευνουχίζει. Ένας άνθρωπος που ντρέπεται να έχει επιθυμίες είναι δυστυχισμένος. Δεν το δέχομαι ότι κάποιος άνθρωπος ή θεσμός έχει τη δύναμη να κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους».