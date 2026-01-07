Μαρία Μανουσάκη: «Το... μόνη μου με πειράζει, με ενοχλεί, είναι άγριο πράγμα».

Ήταν 20 Νοεμβρίου 2024 όταν ο Μανούσος Μανουσάκης άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Σήμερα, 14 μήνες μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του, Μαρία, μίλησε στο “Πρωινό” για το πώς νιώθει, πώς άλλαξε η ζωή της και αν αισθάνεται την παρουσία του κοντά της…

«Ο Μανούσος είναι μαζί μου και πιστεύω ότι θα είναι μαζί μου πάντα. Είχε μια κούπα που έπινε τον καφέ του, αυτή η κούπα τον περιμένει ακόμα. Με το που ξυπνάω το πρωί, έχω φύγει από το σπίτι. Δεν θέλω να είμαι ακόμα στο σπίτι. Το “μόνη μου” με πειράζει, με ενοχλεί, είναι άγριο πράγμα».

Σαν να είναι εδώ

«Του μιλάω, μου απαντάει, άμα δεν μου αρέσει αυτό που μου απαντάει βάζω και φωνή, μετά συνειδητοποιώ ότι είναι στο μυαλό μου. Με πιάνουν και τα δάκρυα. Έχω βρει έναν αστείο τρόπο να με βγάζει από αυτά τα συναισθήματα: ακούω ένα τσιγγάνικο τραγούδι. Ήμασταν πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον και ίσως αυτό είναι έρωτας. Ήταν ξαφνικό, μας εγκατέλειψε χωρίς να μας πει τίποτα. Δεν ήθελε να φοράω μαύρα, γι’ αυτό πολλές φορές όταν έχει τα τρίμηνα, τα εξάμηνα, φοράω κόκκινα και άσπρα.

Έχω και τα παιδιά μου εδώ και είμαι ευτυχισμένη που αποφάσισαν να γυρίσουν και τα δύο στην Ελλάδα. Τα εγγόνια μου είναι όλα τα λεφτά! Η εγγονή μου η Νέδα μου είπε “γιαγιά, τώρα εγώ με ποιον θα παίζω καραγκιόζη;”. Είχε πολύ ωραία ρούχα ο Μανούσος και τα έδωσα σε φίλους και σε ιδρύματα. Θέλω να του πω “θέλω να έρθεις να μου κρατήσεις το χέρι”. Αυτό».