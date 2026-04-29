Μαρία Σάκκαρη: Στο ΣΕΦ μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για το Ολυμπιακός - Μονακό

Το Game 1 της σειράς των πλέι οφ της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό είχε… και παρουσίες εκτός παρκέ που τράβηξαν τα βλέμματα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκαν στις εξέδρες του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση.



Το ζευγάρι έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν από το τζάμπολ, με την παρουσία του να καταγράφεται κατά την είσοδό του στις εξέδρες. Οι δυο τους απόλαυσαν την ατμόσφαιρα ενός ακόμη ευρωπαϊκού αγώνα των «ερυθρόλευκων», σε μια βραδιά με έντονο παλμό και μεγάλη προσέλευση κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη διατηρούν σχέση εδώ και καιρό και, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν να παντρευτούν μέσα στο 2027.



Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μονακό με 91-70, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η ομάδα του Πειραιά θα επιδιώξει να ζευγαρώσει τις νίκες της στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 21:00, ξανά στο ΣΕΦ.