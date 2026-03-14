Μαρινάκης για την ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη: «Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέβασε στο διαδίκτυο την ανάρτηση της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας Μητσοτάκη με το εισιτήριο της επιστροφής της.

«Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους», έγραψε ο κ. Μαρινάκης στη δική του ανάρτηση στο Facebook.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα η Σοφία Μητσοτάκη είχε δημοσιεύσει το boarding pass από πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προς την Αθήνα στις 6 Μαρτίου, απαντώντας σε δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, περιέχουν fake news.

Στην ανάρτησή της εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να δώσει συνέχεια στο θέμα, ωστόσο αποφάσισε τελικά να δημοσιοποιήσει το εισιτήριό της από πτήση charter της Aegean Airlines, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ την ίδια ημέρα.

Όπως αναφέρει, στόχος της κίνησης αυτής είναι να διαψεύσει τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε βάρος της. Παράλληλα, κατηγορεί συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης ότι ακολουθεί «απαράδεκτη τακτική», προσπαθώντας – όπως σημειώνει – να μετατρέψει το θύμα σε θύτη και να στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, οδηγώντας το να απολογείται για κάτι που δεν έχει κάνει.

Η Σοφία Μητσοτάκη εκφράζει την ελπίδα ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων η υπόθεση θα κλείσει, ζητώντας παράλληλα δημόσια συγγνώμη από το μέσο και την άμεση απόσυρση του σχετικού δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια.