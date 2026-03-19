Μαρινάκης για την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων: Δεν συνιστά επίθεση, ούτε εμπλοκή της Ελλάδας

Στη θέση ότι η χώρας μας δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παρέμεινε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ερωτηθείς για την κατάρριψη των δυο βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για «καθαρά αμυντική ενέργεια» και σημείωσε: «δεν υπάρχει θέμα εμπλοκής, είναι μια ενέργεια αποτροπής, μια αμυντική ενέργεια».

Όπως διευκρίνησε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος οι ελληνικοί πύραυλοι βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021 στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας μεταξύ των δυο χωρών.

Σημειώνεται, πως νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε αποδώσει τα εύσημα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη Σαουδική Αραβία

«Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλον αυτό τον καιρό, αλλά και ότι επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρετε ίσως, ότι η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, είναι μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας, μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μια τεράστια σημασία» τόνισε ο κ. Δένδιας.