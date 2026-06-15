Μαρινάκης για Τσίπρα: Μπήκε σε χρονοκάψουλα και επέστρεψε στο 2012 με ακοστολόγητα μέτρα

«Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά “rebranding”, αλλά μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ίδιος και απαράλλαχτος. Και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την «κωλοτούμπα» έταζε στους πάντες τα πάντα».

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις προτάσεις που έχει καταθέσει, έως τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζοντάς τις «ακοστολόγητες».

«Το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο« είπε ο Παύλος Μαρινάκης επικαλούμενος ειδικά την πρόταση Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις με τα ΜΜΜ.

«Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών. Και έχουμε ένα από τα χαμηλότερα, νομίζω το χαμηλότερο από τις χώρες που έχουν τιμή στο εισιτήριο, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι μειώσαμε το ΦΠΑ για τις μεταφορές» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Για την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε λόγο για «πυροτεχνήματα»

«Δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μη θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες, είτε με το να θέλει να μειώνονται φόροι, να δίνονται παραπάνω μισθοί, να είναι χαμηλότερα τα εισιτήρια, αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα «πυροτεχνήματα». Παράδειγμα: νέοι, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε, όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών και για τους νέους μέχρι 30 ετών τον πήγε στο 9%, ενώ ήταν 29% το 2019, το είχαμε πάει ήδη στο 22% και τώρα πήγε στο 9%, άρα αύξησε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Αυτή θεωρώ ότι είναι μια πολιτική ρεαλιστική που εφαρμόζεται, δεν είναι λόγια, κοστολογήθηκε και αποδίδει στο μέτρο του δυνατού. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης έρχεται και λέει «τι κάνεις εσύ; μειώνεις τον φόρο; τον καταργείς; τον πας 0% και 9% για τους μέχρι 30; εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία». Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο συγκριτικά, το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλες είναι οι ανάγκες των Μέσων μαζικής μεταφοράς, προσπαθούμε να τις επιλύσουμε: πιο γρήγορα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, αυτό που κάνουμε και με τα λεωφορεία, ανανέωση, αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων και είμαστε και απολύτως μέσα στο στόχο μας. Και αυτά προφανώς χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μειώνουμε τα βάρη, αλλά με έναν τρόπο που θα αποδώσει και να επιστρέφουν αυτά τα παραπάνω έσοδα στους πολίτες με καλύτερες υποδομές και καλύτερο εισόδημα, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, να πλησιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».