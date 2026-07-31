Μαρινάκης μετά τις δηλώσεις της Δόμνας για συμπερίληψη: «Ναι στην παραδοσιακή οικογένεια»

Σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνας Μιχαηλίδου, για τη συμπερίληψη, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, τοποθετήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ναι, στην παραδοσιακή οικογένεια. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, συνέχισε λέγοντας: «Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μία γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος, τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις είναι συντηρητικές, αλλά ότι θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που έχει, όπως είπε, η στάση όσων ασκούν δημόσιο λειτούργημα, επισημαίνοντας ότι «πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια».

«Η ενίσχυση της οικογένειας βασική κυβερνητική προτεραιότητα»

Αναφερόμενος στη δική του εμπειρία ως πατέρας, επανέλαβε ότι η ενίσχυση της οικογένειας πρέπει να αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα. Όπως δήλωσε, «οι οικογένειες πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής», ενώ συνδέοντας το ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα πρόσθεσε πως «η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να "χάνεται". Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα. Αυτά τα οποία είδαμε στην ΔΕΘ και εφαρμόζονται οι φοροαπαλλαγές για πολύτεκνους. Η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, υπερασπιζόμενος τη διαχείριση που έχει γίνει επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί κανονικά τις δανειακές της υποχρεώσεις και το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τόκους. Τόνισε, μάλιστα, ότι «επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ σε δάνειο», επισημαίνοντας ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του κόμματος και έχουν αλλάξει ακόμη και τα γραφεία του.

«Ο Τσίπρας φόρτωσε στον Έλληνα χρέη πάνω από 120 δισ. ευρώ»

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο χρέη που ξεπερνούν τα 100 με 120 δισ. ευρώ», για να προσθέσει με δηκτικό τρόπο: «Να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού, απορρίπτοντάς τες ως «αστεία και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενισχύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των υδάτων. Επισήμανε ακόμη ότι σήμερα υπάρχουν 735 διαφορετικοί φορείς διαχείρισης, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές με προβλήματα υδροδότησης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αυξήσεις στην τιμή του νερού, εκτιμώντας πως η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να διαθέτει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις πληθωριστικές πιέσεις, αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομία. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι «οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και πιο ορατές από τις αυξήσεις των τιμών», επισημαίνοντας ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της αύξησης των δημόσιων εσόδων, της αναδιανομής τους προς όφελος των πολιτών, των εντατικών ελέγχων στην αγορά και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.