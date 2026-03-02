Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα είμαι πολύ ερωτευμένη με ένα αγόρι»

Η Marseaux μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» για την προσωπική της ζωή, τα σχόλια που άκουσε για το σώμα της από την Εύη Δρούτσα, αλλά και την τηλεόραση που δεν είναι… καλοπροαίρετη! «Ισχύει ότι στο παρελθόν είχα σχέση με κοπέλα και τώρα είμαι πολύ ερωτευμένη με ένα αγόρι. Γενικότερα νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει ας πούμε ο κόσμος, γιατί όντως νομίζω ότι η αλήθεια μετράει. Τώρα το να βγω εγώ και να πω χίλια δυο ψέματα που δεν είμαι, νομίζω ότι δεν θα εκτιμηθεί. Επειδή νιώθω ότι έχω εκτεθεί πολύ, για εμένα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».

«Στεναχωριόμουν γιατί διάβασα ότι είμαι άφωνη»

«Γενικότερα ως παιδί έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε μου ξύπνησε δύσκολα βιώματα. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα και με ενόχλησε. Ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει. Στεναχωριόμουν ας πούμε γιατί διάβασα ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό».

«Φοβάμαι την τηλεόραση»

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και η τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε».