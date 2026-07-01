Μαθητές από τη Χίο πρώτοι σε διαγωνισμό της Eurostat: «Δύσκολο να λυγίσει μια χώρα όπως η Ελλάδα»

Μια ομάδα Ελλήνων μαθητών από τη Χίο κατέκτησε την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώθηκε από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές (εν προκειμένω, την ΕΛΣΤΑΤ). Πρόκειται για τη STARTS από το 3o Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου, που κέρδισε την πρωτιά στην ηλικιακή κατηγορία 16-18 ετών, για ένα βίντεο που, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, ξεχώρισε για την κινηματογραφική προσέγγιση ντοκιμαντέρ, τη συγκινητική και άρτια δομημένη αφήγησή του, τις εύστοχες οπτικές και μουσικές επιλογές, καθώς και για την αποτελεσματική αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων με στόχο την αποτύπωση της εμπειρίας του να μεγαλώνει κανείς στην Ελλάδα.



Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Δημήτριο Ζαχαρόπουλο, Ιωάννη Κοφινά και Σταύρο Βούλγαρη, με υπεύθυνο καθηγητή τον μαθηματικό Αθανάσιο Παπαδημητρίου. Το βίντεο που κατέθεσε υποστηρίχτηκε από τις μαθήτριες Συμιακάκη Δέσποινα και Κόκκα Γεωργία και τους μαθητές Μισετζή Κωνσταντίνο και Σινάνι Στίβεν.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο φάσεις: στην εθνική και την ευρωπαϊκή. Οι νικητές της εθνικής φάσης προκρίνονται για τη συμμετοχή τους στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Φέτος πήραν μέρος συνολικά 28.832 μαθητές και μαθήτριες από 2.293 εκπαιδευτικές μονάδες 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).



Στο βίντεο βλέπουμε τους μαθητές να ενσωματώνουν τα στατιστικά στοιχεία σε περιγραφές και σχόλια για τη δική τους καθημερινότητα, όπως:



«Μεγάλωσα σε ένα μέρος όπου ο κόσμος δούλευε μέρα-νύχτα, κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα. Είναι η μεγαλύτερη εργαζόμενη εβδομάδα στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, δύο στα τρία νοικοκυριά δεν βγαίνουν μέχρι το τέλος του μήνα». «Οι Έλληνες δεν καθορίζονται από ό,τι τούς συμβαίνει αλλά από ό,τι τους στηρίζει». «Στηρίζονται στους ανθρώπους. Στη Σουηδία, μόλις ένας στους 15 βλέπει τους φίλους του καθημερινά. Στην Ελλάδα είναι ένας στους τρεις. Είναι δύσκολο να λυγίσει μια χώρα που οι άνθρωποί της αρνούνται να μείνουν μόνοι». «Στην κορύφωση της κρίσης, η ανεργία στους νέους έφτασε το 60%, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Οι οικογένειές μας μάς κράτησαν στο σχολείο, έτσι κι αλλιώς. Μόλις το 3% των Ελλήνων εγκαταλείπει το σχολείο, κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου του 9,4%». «Μεταξύ του 2010 και του 2022, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό. Αλλά το 2023, για πρώτη φορά μέσα σε 14 χρόνια, περισσότεροι επέστρεψαν παρά έφυγαν». «Κανένας δεν λέει ότι είναι εύκολο. Οι Έλληνες αγωνίζονται. Αλλά όταν φεύγουν, επιστρέφουν. Γιατί ενώ τα νούμερα δείχνουν τις δυσκολίες, εμείς δείχνουμε γιατί αξίζει να επιστρέψετε».

