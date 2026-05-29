Μάτι: «Πού είναι η δική μας Δικαιοσύνη;» - Οργισμένη ανακοίνωση του συλλόγου συγγενών θυμάτων

Με μια σκληρή ανακοίνωση αντέδρασαν οι συγγενείς θυμάτων και εγκαυματιών της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να στείλει σε νέα δίκη τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες της υπόθεσης, ως προς το σκέλος των ποινών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Άρειος Πάγος αναγνωρίζει την ενοχή των καταδικασθέντων, καθώς και τις πράξεις, τις παραλείψεις και τις ευθύνες τους για τους 102 νεκρούς που αναγνωρίζονται στο βούλευμα, από το σύνολο των 120 θυμάτων που αναφέρουν οι συγγενείς, αλλά και για 32 εγκαυματίες, από τους 57 που καταγράφουν οι ίδιοι.

Ωστόσο, όπως τονίζουν, την ίδια στιγμή τίθεται εκ νέου σε συζήτηση το ζήτημα της έκτισης των ποινών τους, με αφορμή το ενδεχόμενο αναγνώρισης ελαφρυντικού λόγω «πρότερου σύννομου βίου».

Η απόφαση αφορά τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.

«Τι σημαίνει τελικά σύννομος βίος;»

Στην ανακοίνωσή τους, οι συγγενείς θέτουν ευθέως το ερώτημα τι σημαίνει, στην πράξη, «πρότερος σύννομος βίος», ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που κατείχαν θέσεις υψηλής ευθύνης.

Όπως αναφέρουν, το γεγονός ότι κάποιος δεν είχε προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αρκεί, από μόνο του, για να αποδείξει ότι έζησε σύννομα ή έντιμα.

«Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρώο, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι συγγενείς κάνουν λόγο για πρόσωπα των οποίων οι αποφάσεις, οι παραλείψεις ή η ανεπάρκεια, όπως υποστηρίζουν, συνέβαλαν σε μια εθνική τραγωδία.

«Οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω»

Το πιο φορτισμένο σημείο της ανακοίνωσης αφορά το αίσθημα δικαίωσης που, όπως λένε οι συγγενείς, απομακρύνεται διαρκώς.

«Και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται. Οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρότερη ζωή τους. Οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο», αναφέρουν.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι εκκρεμεί και άλλη δίκη σε βάρος των ίδιων, όπως και για το σύνολο των 21 κατηγορουμένων, για επιπλέον θύματα των ίδιων αδικημάτων.

Το ερώτημα για τον κατακερματισμό της υπόθεσης

Οι συγγενείς θέτουν ακόμη ζήτημα κατακερματισμού της υπόθεσης σε πολλαπλές δίκες, υποστηρίζοντας ότι η μη συμπερίληψη όλων των δεδομένων επηρεάζει ακόμη και σήμερα την εικόνα γύρω από τα πραγματικά περιστατικά και τους κατηγορούμενους.

Όπως σημειώνουν, αυτός ο κατακερματισμός «θολώνει τα νερά» και το τοπίο, σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή πληγή σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται, πάντως, ότι απορρίφθηκε το αίτημα του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, του ανθρώπου από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Οι συγγενείς κλείνουν την ανακοίνωσή τους με ένα ερώτημα που, όπως αναφέρουν, παραμένει ανοιχτό: «Πού είναι η δική μας Δικαιοσύνη;».