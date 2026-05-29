Οριστικά ένοχοι οι κατηγορούμενοι για τη φονική φωτιά στο Μάτι με απόφαση Αρείου Πάγου

Αμετάκλητα ένοχοι οι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 έκρινε ο Άρειος Πάγος.

Ωστόσο, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου στο διατακτικό της αναιρεί εν μέρει την απόφαση του Εφετείου ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής), Βασίλη Ματθαιόπουλο (τότε υπαρχηγός) και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

«Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄Τριμ. Εφ. Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του αρθρ. 84 παρ. 2 στοιχ α. ΠΚ στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ. Τ., Β.Μ. και Ι. Κ., αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα από αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης» αναφέρει η απόφαση 694/2026 που παραπέμπει την υπόθεση ως προς σκέλος του ελαφρυντικού και των ποινώνν πίσω στο Εφετείο για επανεκδίκαση.