Μάτι - Μάνδρα: Ξεκινά η διαδικασία για τη χορήγηση ειδικής σύνταξης 1.700 ευρώ

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη χορήγηση ειδικής σύνταξης στις οικογένειες των θυμάτων από τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα

Μιχάλης Λεγάκης

Στο στάδιο της υλοποίησης περνά η ειδική σύνταξη για τις οικογένειες των θυμάτων από τις φονικές καταστροφές στο Μάτι και τη Μάνδρα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ειδική σύνταξη, ύψους 1.700 ευρώ, αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης και προβλέπεται να χορηγείται τιμητικά ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Η ΚΥΑ αφορά τις οικογένειες των θυμάτων:

  • της φονικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018 στο Μάτι Αττικής,
  • καθώς και της καταστροφικής πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα Αττικής.

Στην απόφαση καθορίζονται αναλυτικά:

  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σύνταξης,
  • η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων,
  • αλλά και ο τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί:

  • Οικονομικών,
  • Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  • και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Με τη δημοσίευση της απόφασης ανοίγει πλέον και τυπικά ο δρόμος για την εφαρμογή του μέτρου προς τις οικογένειες που επλήγησαν από τις δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα.

