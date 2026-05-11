Μάτι - Μάνδρα: Ξεκινά η διαδικασία για τη χορήγηση ειδικής σύνταξης 1.700 ευρώ
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη χορήγηση ειδικής σύνταξης στις οικογένειες των θυμάτων από τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα
Στο στάδιο της υλοποίησης περνά η ειδική σύνταξη για τις οικογένειες των θυμάτων από τις φονικές καταστροφές στο Μάτι και τη Μάνδρα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ειδική σύνταξη, ύψους 1.700 ευρώ, αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης και προβλέπεται να χορηγείται τιμητικά ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων.
Τι προβλέπει η ΚΥΑ
Η ΚΥΑ αφορά τις οικογένειες των θυμάτων:
- της φονικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018 στο Μάτι Αττικής,
- καθώς και της καταστροφικής πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα Αττικής.
Στην απόφαση καθορίζονται αναλυτικά:
- τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σύνταξης,
- η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων,
- αλλά και ο τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί:
- Οικονομικών,
- Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
- και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Με τη δημοσίευση της απόφασης ανοίγει πλέον και τυπικά ο δρόμος για την εφαρμογή του μέτρου προς τις οικογένειες που επλήγησαν από τις δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα.