Με έξι υπουργούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα

«Κλείδωσε» ο κατάλογος των υπουργών που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας και τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Εκτός του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στην τουρκική πρωτεύουσα, όπως εγκαίρως δημοσίευσε ο FLASH, θα βρεθούν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Βέβαια από την Κυριακή το βράδυ, στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας έχει αναδειχθεί ως «μέγα θέμα» ότι στο ταξίδι δεν θα είναι ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος, όπως θα διαβάσατε και από τις τελευταίες δηλώσεις, πως συνεχίζει να αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους γείτονες.

Φαντάζομαι ότι ο Δένδιας «θα ζήσει με αυτό» και θα συνεχίσει κανονικά - και το εκτός Ελλάδας - πρόγραμμά του.