«Με σημάδεψε, με ανέδειξε, μου έδωσε το επώνυμό του» - Η Ράνια Καρατζαφέρη για τον θάνατο του Σπύρου

Ο Σπύρος και η Ράνια Καρατζαφέρη υπήρξαν παντρεμένοι για πολλά χρόνια. Κι αν οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει, δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

Η Ράνια Καρατζαφέρη μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον θάνατο του πρώην συζύγου της.



«Ήξερα ότι έχει πρόβλημα. Πάντα μάθαινα γι’ αυτόν, όπως ξέρω και εκείνος για μένα. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα. Δεν είχαμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα, γιατί αυτό που έζησα εγώ με τον Σπύρο ήταν τόσο έντονο, που έντονη ήταν και η απουσία του ενός προς τον άλλον μετά τον χωρισμό», ανέφερε η Ράνια Καρατζαφέρη στον ΑΝΤ1.



Η ίδια έκανε ειδική μνεία στη συμβολή που είχε ο Σπύρος Καρατζαφέρης στην επαγγελματική της πορεία: «Ήταν ένας άνθρωπος που με σημάδεψε, που με ανέδειξε. Κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου έδωσε το επώνυμό του, μία κίνηση ιερή που -να το ξεκαθαρίσω, γιατί με έχουν κατηγορήσει για πολλά- με έχουν κατηγορήσει και γι’ αυτό, ότι πήρες το επώνυμό του. Δεν το πήρα. Δεν το ζήτησα. Δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουν ποτέ. Μου το ζήτησε εκείνος. Και εννοείται ήταν τιμή μου».

Την είδηση του θανάτου του Σπύρου Καρατζαφέρη έκανε γνωστή μέσω του Παραπολιτικά 90,1 ο αδερφός του εκλιπόντος και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», αναφέροντας πώς ήταν ένας από τους κορυφαίους της δημοσιογραφίας και ένας από τους μεγαλύτερους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών.