Πέθανε στα 77 της η Αναστασία Αθήνη – Το χαστούκι στη Λιάνη Παπανδρέου που έμεινε στην ιστορία

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, ένα πρόσωπο που πέρασε στην πρόσφατη πολιτική και κοινωνική ιστορία της χώρας εξαιτίας του επεισοδίου με το χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου, στη Στοά του Βιβλίου, στις 10 Οκτωβρίου 1997. Ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε από τις κάμερες και έμελλε να τη συνοδεύει για πάντα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, τον τόπο όπου γεννήθηκε.

Ποια ήταν η Αναστασία Αθήνη

Η Αναστασία Αθήνη είχε σπουδάσει Νομικά και είχε ενεργό συμμετοχή στη φοιτητική ζωή της εποχής, ζώντας από κοντά τα γεγονότα της Νομικής το 1973. Στη συνέχεια εντάχθηκε σε συλλόγους και οργανώσεις με δράση γύρω από τα δικαιώματα, τη διαφάνεια και τα δημόσια ζητήματα.

Μετά το επεισόδιο στη Στοά του Βιβλίου, επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική. Συμμετείχε σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ήταν υποψήφια με τον ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Η παρουσία της στον δημόσιο χώρο συνοδεύτηκε από αντιπαραθέσεις, καταγγελίες και έντονη ρητορική.

Η υπόθεση με το χαστούκι

Η τότε 47χρονη Αναστασία Αθήνη – Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μιας δημόσιας εκδήλωσης μέχρι να φτάσει μπροστά στη Δήμητρα Λιάνη και να τη χαστουκίσει, μπροστά σε κοινό και δημοσιογράφους. Λίγο πριν την πράξη της είχε δηλώσει ότι «δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο».



Αμέσως μετά το επεισόδιο απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου, μέχρι να φτάσει περιπολικό. Σύμφωνα με όσα η ίδια είχε περιγράψει αργότερα, εκεί συναντήθηκε με τη Δήμητρα Λιάνη, στην οποία φέρεται να είπε ότι είχε «φορτιστεί» από όσα άκουγε και διάβαζε γι’ αυτήν στα μέσα ενημέρωσης.

Η Αναστασία Αθήνη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και το 1999 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών για απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση. Άσκησε έφεση, η δίωξη τελικά έπαυσε, ωστόσο της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που επηρέασε την υπηρεσιακή της εξέλιξη στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν.

Ένα περιστατικό λίγων δευτερολέπτων, που μετατράπηκε σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και «σκίασε» οτιδήποτε άλλο ακολούθησε στη ζωή της.