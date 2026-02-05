Τιμά τον Ανδρέα Παπανδρέου η Δήμητρα Λιάνη: «Ακόμη τρέμουν τη μνήμη των ιδεών του»

Με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων του Ανδρέα Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, τρίτη κατά σειρά σύζυγος και χήρα του πρώην πρωθυπουργού, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη του.

Στην ανάρτησή της στο Facebook, αναφέρεται στον Ανδρέα Παπανδρέου ως «εθνικό ηγέτη», σημειώνοντας ότι, 107 χρόνια μετά τη γέννησή του, «ακόμη οι εχθροί του τρέμουν τη μνήμη των ιδεών του». Παράλληλα, τονίζει τη βαθιά προσωπική και βιωματική σχέση που είχε μαζί του, χαρακτηρίζοντάς τον «αθάνατο» στη δική της συνείδηση.

Η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου επισημαίνει ότι ανταποδίδει την αγάπη του με «πιστή υποστήριξη των θέσεών του», ενώ υπογραμμίζει πως κάθε ανάμνηση από τη ζωή του αποτελεί για εκείνη κίνητρο υπεράσπισης των διαχρονικών πολιτικών του εντολών. Κλείνοντας, σημειώνει ότι, αν οι πολιτικοί αγαπούσαν τον λαό και την Ελλάδα όπως εκείνος, η χώρα θα βρισκόταν σε καλύτερη μοίρα, καλώντας τους πολίτες να μελετήσουν τις απόψεις του.