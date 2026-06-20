Με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων ο αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη

Σκεπασμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων - της αγαπημένης του ομάδας την οποία υπηρέτησε και ως φίλαθλος και ως διοικητικό στέλεχος - ήταν το φέρετρο του Ανδρέα Μαζαράκη τον οποίο αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες καλλιτέχνες και πολιτικοί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης υπηρέτησε με αγάπη τη δημοσιογραφία και ειδικά το ραδιόφωνο και αποτελούσε ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του αναγνωρίζοντας το πάθος με το οποίο υπηρέτησε από κάθε θέση το χώρο της ενημέρωσης.

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