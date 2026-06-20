Ελλάδα Κηδεία Δημοσιογράφοι

Με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων ο αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη

Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σκεπασμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων - της αγαπημένης του ομάδας την οποία υπηρέτησε και ως φίλαθλος και ως διοικητικό στέλεχος - ήταν το φέρετρο του Ανδρέα Μαζαράκη τον οποίο αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες καλλιτέχνες και πολιτικοί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 

Ο Ανδρέας Μαζαράκης υπηρέτησε με αγάπη τη δημοσιογραφία και ειδικά το ραδιόφωνο και αποτελούσε ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του αναγνωρίζοντας το πάθος με το οποίο υπηρέτησε από κάθε θέση το χώρο της ενημέρωσης. 

 Δείτε τις φωτογραφίες 

Inime
Inime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime


Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κηδεία Δημοσιογράφοι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader