Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης

Θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στον έντυπο Τύπο και στο ραδιόφωνο.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, ενώ η πορεία του χαρακτηρίστηκε από πολυσχιδή δράση σε διαφορετικούς τομείς.

Σπουδές και διαδρομή ζωής

Ο Ανδρέας Μαζαράκης γεννήθηκε στο Μεταξουργείο την περίοδο του Εμφυλίου και μεγάλωσε στα Εξάρχεια, όπου και ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στο 5ο Γυμνάσιο.

Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, από όπου αποφοίτησε το 1974, ενώ συνέχισε στη Νομική Σχολή Αθηνών, αποκτώντας πτυχίο το 1978. Παράλληλα, φοίτησε στη Σχολή Θεάτρου του Εθνικού Θεάτρου και στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ για πέντε χρόνια σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών φωνητική και ακορντεόν.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα, ενώ τον Φεβρουάριο του 1973 στρατεύθηκε βίαια.

Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Αποχουντοποίησης για πανεπιστημιακούς και καθηγητές σχολών της Αθήνας, ενώ εργάστηκε για χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας εκτεταμένα ταξίδια σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική.

Η πορεία στο ραδιόφωνο

Παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές του, ασχολήθηκε με την υποκριτική και τη δημοσιογραφία, με το ραδιόφωνο να αποτελεί τελικά το βασικό του πεδίο έκφρασης.

Με χαρακτηριστική φωνή και αιχμηρό λόγο, απέκτησε πιστό κοινό στα ελληνικά ερτζιανά. Η εκπομπή «Ο Εξαρχείων» στα Παραπολιτικά 90,1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς, συνδυάζοντας πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικές παρεμβάσεις και προσωπικές αφηγήσεις.

Πέρα από τη δημοσιογραφία, ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε ενεργή σχέση με τον αθλητισμό, καθώς υπήρξε πρόεδρος του ιστορικού Αστέρα Εξαρχείων, στον οποίο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δράσης του.