Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης - Η μακρά πορεία του στα ΜΜΕ

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Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης, αφήνοντας πίσω του μια πολυετή πορεία στον χώρο της ενημέρωσης.

Με έδρα τη Λαμία, ο Γιώργος Παλαμιώτης υπηρέτησε για δεκαετίες ως ανταποκριτής του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) στη Στερεά Ελλάδα, καλύπτοντας με συνέπεια την τοπική και περιφερειακή επικαιρότητα.

Ακόμη και το τελευταίο διάστημα της ασθένειάς του, συνέχισε να εργάζεται για το Πρακτορείο, παραμένοντας ενεργός μέχρι τέλους.

Μια διαδρομή δεκαετιών στη δημοσιογραφία

Ο εκλιπών υπήρξε από τους παλαίμαχους της ελληνικής δημοσιογραφίας, με σημαντική παρουσία σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ξεκίνησε ως υλατζής σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, εργάστηκε ως ρεπόρτερ στο Mega, συντάκτης στα «Νέα», ενώ στη συνέχεια δημιούργησε και διηύθυνε τον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό «ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ» στη Λαμία. Παράλληλα, υπήρξε εκδότης των τοπικών εφημερίδων «ΣΕΝΤΡΑ» και «ΗΜΕΡΑ».

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Λαμία.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητά να ενισχυθεί οικονομικά το Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητρόπολης Φθιώτιδας.