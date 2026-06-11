Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ο Νίκος Σερβετάς

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, σκορπίζοντας θλίψη στους συναδέλφους του, σε όσους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν, σε όσους πορεύτηκαν μαζί του.

Την είδηση έκαναν γνωστή συνάδελφοί του, αποχαιρετώντας τους μέσα από αναρτήσεις τους, ενώ την οδύνη τους εκφράζουν επίσης άνθρωποι από τον χώρο της Αριστεράς, μέσα από τις γραμμές της οποίας αγωνιζόταν ο Νίκος Σερβετάς.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε από την ζωή, ξαφνικά από έμφραγμα, ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Σερβετάς.

Ο Νίκος υπήρξε αριστερός με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος επί 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα, άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ.

Λίγες ημέρες πριν, συναντηθήκαμε και τα είπαμε ξανά, μαζί και με την αγαπημένη του Αγγέλικα, σε μια ωραία βραδιά της εφημερίδας «Εποχή».

Αγαπημένε μας Νίκο έφυγες πολύ γρήγορα και άδικα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και μια μεγάλη αγκαλιά στην γυναίκα της ζωής του, την συντρόφισσα μας Αγγέλικα Σαπουνά», έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημούλης, πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανάρτηση έκανε και η πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Βάκη.

«Ανείπωτη η θλίψη και μεγάλο το σοκ όταν φεύγει ένας αγαπημένος φίλος έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς δεν είναι πια μαζί μας. Τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν στο πάρτυ της Εποχής το Σάββατο. Κι εκείνο το κρασί, όλο το αναβάλαμε και δεν προλάβαμε να το πιούμε.

Α ρε Νίκο. Βιάστηκες. Κουράγιο και δύναμη Αγγέλικα. Συλλυπητήρια στα παιδιά και τους οικείους του», έγραψε.

«Νικολάκη σε αγαπώ ρε μπαγάσα πολύ

Από χθες το βράδυ δέκα φορές επιχείρησα να γράψω κάτι για τον Νίκο Σερβετά. Και δέκα φορές τα έσβησα. Σαν να ντρέπονταν οι λέξεις. Σαν να ένιωθαν τη λύπη. Σαν να μην ήθελαν να ειπωθούν περιμένοντας μια πανηγυρική διάψευση. Η διάψευση όμως δεν ερχόταν. Ο Νίκος, ο Νικολάκης δεν ήταν πια μαζί μας», έγραψε ο Πάνος Λάμπρου, στέλεχος της Νέας Αριστεράς, αναφερόμενος σε όλη την κοινή πορεία που διήνυσαν με τον Νίκο Σερβετά.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Νίκου Σερβετά, εξέφρασε και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.