Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος - Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία στον χώρο.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με σχετική ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ. Ο Νίκος Δρόσος του Βασιλείου είχε πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία, κυρίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ.

«Η δημοσιογραφική οικογένεια τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με ήθος, συνέπεια και ευαισθησία. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, στις Σέρρες, τον τόπο όπου επέλεξε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Νίκος Δρόσος/ΕΣΗΕΑ

Ποιος ήταν ο Νίκος Δρόσος

Ο Νίκος Δρόσος γεννήθηκε το 1951 στον Παραπόταμο Σερρών, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε επί σειρά ετών στο δικαστικό ρεπορτάζ των εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και «ΠΡΩΤΗ». Στη συνέχεια μεταπήδησε στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λαϊκή μουσική, την οποία υπηρέτησε με ζήλο, γνώση και απεριόριστη αγάπη. Παράλληλα ανέπτυξε συγγραφική δραστηριότητα, εκδίδοντας ποιητικές συλλογές και δοκίμια, ενώ η ραδιοφωνική του εκπομπή «Άντε να περάσει η νύχτα» στον Ρ/Σ “FLASH” έμεινε αξέχαστη στους ακροατές.