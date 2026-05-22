Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ο Νίκος Μάστορας

Ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας πέθανε σήμερα σε ηλικία 62 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή μέσω ανακοίνωσης της ΕΣΗΕΑ.

Η πορεία του στη δημοσιογραφία

Ο Νίκος Μάστορας γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα και από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο της δημοσιογραφίας. Το 1982 εντάχθηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», όπου ξεκίνησε να καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ και αργότερα το εκπαιδευτικό, στο οποίο και εξειδικεύτηκε για δύο δεκαετίες (1997-2017).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το “MEGA CHANNEL”, ο ραδιοφωνικός σταθμός “TOP FM” και τα περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Επίκαιρα» και «Τηλέραμα».

Την περίοδο 2017-2019 αρθρογράφησε στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως συντάκτης εκπαιδευτικού ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα “alfavita.gr”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, ο Νίκος Μάστορας ξεχώριζε για την επαγγελματική του συνέπεια, την ακρίβεια και το ήθος του.

Παράλληλα, διακρινόταν για τη συναδελφικότητα και τη διαρκή του παρουσία στα κοινά του κλάδου, διατηρώντας ενεργή σχέση με την Ένωση μέχρι το τέλος της ζωής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στα δύο παιδιά του.

Τα στοιχεία για την κηδεία του θα ανακοινωθούν σε νεότερη ενημέρωση.