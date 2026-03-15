Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ: Προσαγωγές 4 Τούρκων για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βορειοδυτική Αττική.

Μέχρι στιγμής τέσσερις Τούρκοι υπήκοοι έχουν προσαχθεί, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό πυροβολισμών που είχε σημειωθεί πριν από μερικές ημέρες στη Νέα Μάκρη.

Τότε είχαν βρεθεί 7 κάλυκες των 9mm στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη απέναντι από μεγάλο υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου εντόπισαν 7 κάλυκες και ένα φυσίγγι από πυροβόλο όπλο, όχι όμως οι δράστες ούτε το όχημα που έγινε στόχος. Κατά πληροφορίες οι δράστες ήταν τρεις και μελαμψοί, ενώ οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.