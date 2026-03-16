Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 3 Τούρκους

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος βρίσκονται τρεις Τούρκοι που συνελήφθησαν χθες, Κυριακή (15/3) για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σε βάρος των τριών αλλοδαπών η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών, καθώς και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να οδηγηθούν προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια να τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκαν επτά κάλυκες, ενώ το όχημα που δέχθηκε τους πυροβολισμούς βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Διονύσου.