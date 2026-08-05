Μελέτη: Ένα υλικό μπορεί να σταματήσει την επιθετική παιδική τερηδόνα

Η σοβαρή τερηδόνα στα πρώτα χρόνια της ζωής αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας για πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο. Δεν προκαλεί μόνο πόνο και προβλήματα στα δόντια, αλλά μπορεί να επηρεάσει τη διατροφή, τον ύπνο, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των παιδιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αντιμετώπισή της απαιτεί σύνθετες οδοντιατρικές παρεμβάσεις, ακόμη και θεραπείες με γενική αναισθησία.

Μια νέα μεγάλη κλινική μελέτη δείχνει ότι μια απλή και γρήγορη εφαρμογή ενός ειδικού υλικού, του φθοριούχου διαμινικού αργύρου 38% (silver diamine fluoride - SDF), μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της τερηδόνας στα νεογιλά δόντια μικρών παιδιών. Η μελέτη δημοσιεύθηκε με στόχο να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για πιθανή έγκριση της χρήσης του υλικού από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ειδικά για την αντιμετώπιση της παιδικής τερηδόνας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ουσία ήταν περισσότερο από δύο φορές πιο αποτελεσματική σε σχέση με μια εικονική θεραπεία.

Μια μεγάλη δοκιμή σε παιδιά ηλικίας 1 έως 6 ετών

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια κλινική δοκιμή σε τρία διαφορετικά ερευνητικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμμετείχαν 830 παιδιά ηλικίας από 12 μηνών έως 71 μηνών, τα οποία είχαν σοβαρή τερηδόνα με ήδη σχηματισμένες κοιλότητες στα δόντια τους. Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα έλαβε εφαρμογή φθοριούχου διαμινικού αργύρου 38%, ενώ η δεύτερη έλαβε ένα υγρό χωρίς δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ως σύγκριση. Οι εφαρμογές έγιναν αρχικά και, σε αρκετές περιπτώσεις, ξανά μετά από έξι μήνες. Οι οδοντίατροι παρακολουθούσαν την κατάσταση των δοντιών στα παιδιά για οκτώ μήνες, εξετάζοντας αν οι βλάβες της τερηδόνας είχαν σταματήσει να εξελίσσονται. Παράλληλα, οι ερευνητές κατέγραψαν πιθανούς πόνους ή ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Έξι μήνες μετά από μία εφαρμογή, περίπου το 54% των βλαβών στα παιδιά που είχαν λάβει SDF είχαν σταματήσει να προχωρούν. Στην ομάδα ελέγχου, όπου χρησιμοποιήθηκε το εικονικό υλικό, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 22%.

Με άλλα λόγια, η θεραπεία με φθοριούχο διαμινικό άργυρο κατάφερε να σταματήσει την εξέλιξη της τερηδόνας σε υπερδιπλάσιο αριθμό περιπτώσεων σε σχέση με την απουσία δραστικής θεραπείας.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και σε προηγούμενους ελέγχους. Τρεις μήνες μετά την εφαρμογή, το 57,5% των βλαβών στην ομάδα SDF είχαν σταματήσει, έναντι 18,8% στην ομάδα ελέγχου. Στους οκτώ μήνες, μετά και από δεύτερη εφαρμογή σε ορισμένα παιδιά, τα ποσοστά ήταν περίπου 50% και 17% αντίστοιχα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η θεραπεία δεν εξαφάνισε όλες τις βλάβες. Η σοβαρή τερηδόνα στα μικρά παιδιά είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και το SDF δεν αντικαθιστά τη συνολική φροντίδα, την πρόληψη και την τακτική παρακολούθηση από οδοντίατρο.

Πλεονέκτημα η απλότητα της εφαρμογής

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του SDF είναι ότι εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Δεν απαιτεί αφαίρεση της τερηδόνας με τροχό ούτε σύνθετες διαδικασίες. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρά παιδιά που συχνά δυσκολεύονται να συνεργαστούν σε μια κλασική οδοντιατρική θεραπεία.

Η ουσία δρα με διάφορους τρόπους: βοηθά στη σκλήρυνση του προσβεβλημένου δοντιού, περιορίζει τη δράση των μικροβίων και ενισχύει την επαναφορά μετάλλων στη δομή του δοντιού. Ένα χαρακτηριστικό μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να προκαλέσει σκούρο χρωματισμό στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, κάτι που αποτελεί γνωστή παρενέργεια της θεραπείας.

Όσον αφορά την ασφάλεια, οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες και στις περισσότερες περιπτώσεις ήπιες ή μέτριες. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον πόνο που ανέφεραν τα παιδιά κατά την παρακολούθηση.

Μια πιθανή αλλαγή στην αντιμετώπιση της παιδικής τερηδόνας

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια πιο εύκολη και προσβάσιμη αντιμετώπιση της σοβαρής παιδικής τερηδόνας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου πολλές οικογένειες έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, τονίζουν ότι το SDF δεν αποτελεί μοναδική λύση. Η σωστή διατροφή, η καθημερινή φροντίδα των δοντιών και η τακτική παρακολούθηση παραμένουν απαραίτητα στοιχεία για την προστασία της στοματικής υγείας των παιδιών.

Η μελέτη προσφέρει ισχυρά δεδομένα ότι μια απλή, μη επεμβατική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αναχαίτιση μιας από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις της παιδικής ηλικίας.