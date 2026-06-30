Μέμος Μπεγνής: «Θέλω να είμαι στα πατώματα για έναν έρωτα και ας πληγωθώ»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν ο Μέμος Μπεγνής που μίλησε για τον έρωτα και παραδέχθηκε ότι ακόμα και αν ξέρει ότι θα πληγωθεί από κάποια σχέση, θέλει να το ζήσει.

«Αγαπήθηκα πάρα πολύ και αγάπησα πολύ και συνεχίζω και αγαπώ. Έχω περάσει και δύσκολα πολύ, πάρα πολύ, αλλά είμαι από αυτούς που λένε ότι «εγώ τον έρωτα στο μυαλό μου τον έχω πάρα πολύ απλό». Είμαι αμοιβάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέω να ερωτευτώ και δεν με νοιάζει αν πληγωθώ.

Οι άλλοι λένε, «μήπως ερωτευτώ και μήπως πληγωθώ και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί γιατί μπορεί σε πέντε μήνες να με αφήσεις και βλέπω τα πρώτα σημάδια τώρα... σε βλέπω πώς είσαι». Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ. Δεν πειράζει, θέλω να το ζήσω εγώ, να το ζήσω τώρα» εξομολογήθηκε.