Μεντιλίμπαρ: Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Μπασκόνια ο Βάσκος τεχνικός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται και πάλι στο ΣΕΦ και συνεχίζει να υποστηρίζει τον μπασκετικό Ολυμπιακό.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως στα περισσότερα παιχνίδια, το ποδοσφαιρικό τμήμα δείχνει την υποστήριξή του έμπρακτα, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές δίνουν συχνά το παρών στις αναμετρήσεις της ομάδας στο ΣΕΦ. Μόνιμος θαμώνας όμως είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. ο Βάσκος τεχνικός των ερυθρόλευκων βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποστηρίξει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απέναντι στην ομάδα του τόπου του, καθώς η Μπασκόνια είναι η ομάδα της περιοχής που κατάγεται.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η γυναίκα του / Eurokinissi
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader