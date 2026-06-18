Μεσολόγγι: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε και εγκατέλειψε ποδηλάτισσα - Οι συγγενείς απευθύνουν έκκληση

Πληροφορίες για οδηγό που παρέσυρε και εγκατέλειψε γυναίκα ποδηλάτισσα στο Μεσολόγγι αναζητούν οι συγγενείς της μέσω σχετικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα aixmi-news, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τη γυναίκα ενώ αυτή κινείτο με το ποδήλατό της και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

Οι συγγενείς της απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του οδηγού να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Αρχές.



Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν:



«Τη Δευτέρα, περίπου στις 9 το πρωί, μπροστά από την Πύλη Μεσολογγίου, ένα διερχόμενο μπλε αυτοκίνητο, με πινακίδα που φέρεται να ξεκινά από ΜΕΗ, παρέσυρε την ξαδέρφη μας από την Καβάλα, η οποία ζει και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη του Μεσολογγίου.



Ο οδηγός δεν σταμάτησε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ίσως δεν αντιλήφθηκε πως τη χτύπησε και την έριξε από το ποδήλατό της.



Δυστυχώς, η κοπέλα έχει υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη και υποβλήθηκε σε πολύ σοβαρό χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη. Πέρα από το ηθικό ζήτημα, είναι και οικονομικά αναγκαίο να εντοπιστεί ο οδηγός, ώστε να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί.



Παρακαλούμε θερμά όποιον είδε κάτι, γνωρίζει κάτι ή έχει υλικό από κάμερα στην περιοχή εκείνη την ώρα, να επικοινωνήσει μαζί μας ή με τις αρμόδιες αρχές. Κάθε πληροφορία μπορεί να είναι πολύτιμη.



Σας ευχαριστούμε πολύ».