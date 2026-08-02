Μετά τον Ελ Αραμπί, η Μαρκό «χτυπά» και Ρούμπεν Σεμέδο

Η μεταγραφή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και, όπως φαίνεται, η Μαρκό δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί.

Η ομάδα της Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε επαφές με τον Ρούμπεν Σεμέδο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ακόμη μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου ενόψει της νέας σεζόν.

Εάν η υπόθεση ολοκληρωθεί θετικά, η Μαρκό θα προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαίες παραστάσεις, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική της γραμμή και επιβεβαιώνοντας τις υψηλές φιλοδοξίες της για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο Πορτογάλος στόπερ έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» τον απέκτησαν το καλοκαίρι του 2019 από τη Βιγιαρεάλ, επενδύοντας περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Σεμέδο να εξελίσσεται σε βασικό στέλεχος της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επαφών και μένει να φανεί αν οι δύο πλευρές θα φτάσουν σε οριστική συμφωνία. Αν συμβεί αυτό, η Μαρκό θα έχει ολοκληρώσει δύο από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού, με τους Ελ Αραμπί και Σεμέδο να ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο του ρόστερ της.