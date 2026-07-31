Αλλαγές στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Μιχάλη Χατζηγιάννη φέρνει η περίοδος ανάρρωσής του, καθώς η προγραμματισμένη συναυλία του στις 6 Αυγούστου στο Θέατρο Φλόκα, στην Αρχαία Ολυμπία, δεν θα πραγματοποιηθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Την ανακοίνωση έκανε η παραγωγή, εξηγώντας πως η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη μετά την έκτακτη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα των εμφανίσεων

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος των εμφανίσεων του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, εξετάζονται αλλαγές και σε άλλες προγραμματισμένες συναυλίες, ώστε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στη σκηνή όταν οι γιατροί το επιτρέψουν.

Το μήνυμα του τραγουδιστή

Λίγες ημέρες πριν από τη νέα ανακοίνωση, ο ίδιος είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους ότι υποβλήθηκε σε χολοκυστεκτομή, καθησυχάζοντας όσους ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας του.

«Είμαι καλά, αλλά χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου, για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά», είχε γράψει, ευχαριστώντας τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης.

Ο τραγουδιστής είχε προαναγγείλει τότε πως θα χρειαστούν ορισμένες αλλαγές στο επαγγελματικό του πρόγραμμα, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι σύντομα θα επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις του.

Αναμένεται η νέα ημερομηνία

Προς το παρόν, η παραγωγή δεν έχει ανακοινώσει πότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία στην Αρχαία Ολυμπία, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν μόλις ολοκληρωθεί ο επανασχεδιασμός της καλοκαιρινής περιοδείας.

Μέχρι τότε, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παραμένει προσηλωμένος στην αποθεραπεία του, με στόχο να επιστρέψει σύντομα στις μουσικές σκηνές, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.