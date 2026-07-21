Μιχόπουλος- Ευριπίδου: Ερωτευμένοι στη Σίφνο μετά από 2 χρόνια σχέσης

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου μετά το σύντομο ταξίδι τους στη Μήλο, επέλεξαν ως επόμενο προορισμό τους, τη Σίφνο. Άφησαν πίσω τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις και "όργωσαν" τα νησία των Κυκλάδων με την ευτυχία να ξεχιλίζει, όπως φαινέται απο τα στιγμιότυπα που ανέβασε η Κύπρια ραδιφωνική παραγωγός στο προφιλ της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι που φέτος κλείνει 2 χρόνια κοινής πορείας, αφού γνωρίστηκαν στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2024, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακρία από τη βουή της πόλης.

Η Κύπρια ραδιογωνική παραγωγός, μοιράστηκε με τους followers της στο instagram, στιγμιότυπα από τις βόλτες τους, εικόνες από τα σοκάκια της Σίφνου, αλλά και στιγμές με τον αγαπημένο της Φίλιππο.