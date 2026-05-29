Μιλάνο: Αποκαταστάθηκαν οι «τυχεροί» όρχεις του μωσαϊκού με τον ταύρο που κατέστρεψαν τουρίστες

Στο Μιλάνο, η καλή τύχη θέλει γερά παπούτσια, καλή ισορροπία και… στόχο αφού για δεκαετίες, τουρίστες από όλο τον κόσμο συνέρρεαν στην ιστορική Galleria Vittorio Emanuele II για να κάνουν ένα μάλλον ασυνήθιστο τελετουργικό πάνω σε ένα μωσαϊκό ταύρου.

Ειδικότερα, ο «θρύλος» ήθελε όσους πατούσαν πάνω στο αρχαίο μωσαϊκό να τρίβουν τη φτέρνα τους στους όρχεις του και περιστρέφονται τρεις φορές, ελπίζοντας να λάβουν τύχη και σίγουρη επιστροφή στην πόλη. Το πρόβλημα είναι πως το «τυχερό σημείο» δεν άντεξε και φθάρθηκε πολύ γρήγορα. Αποτέλεσμα ήταν η τοπικές Αρχές να προχωρήσουν σε άμεση αποκατάσταση του έργου τέχνης.

«Χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα επαναλαμβάνουν τη γνωστή αυτή κίνηση με τη φτέρνα», ανέφεραν δημοτικοί σύμβουλοι. «Τα ροζ πλακάκια που σχηματίζουν τους όρχεις του ταύρου όπως είναι αναμενόμενο φθάρθηκαν».

Το μωσαϊκό, σε αποχρώσεις του μπεζ και του μπλε, απεικονίζει έναν ταύρο σε κίνηση, περιβαλλόμενο από οικόσημο, και βρίσκεται στην ιστορική στοά Galleria Vittorio Emanuele II του 19ου αιώνα. Το έργο συμβολίζει την πόλη του Τορίνο, την πρώτη πρωτεύουσα της ενωμένης Ιταλίας.

Συντηρητές αποκαθιστούν αρχαίο μωσαϊκό που καταστράφηκε από τουρίστες / Reuters

Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα και γύρω από το μωσαϊκό στήθηκε ένα μικρό εργοτάξιο, ενώ ειδικός συντηρητής εργάζεται για να αποκαταστήσει το έργο στην αρχική του μορφή, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου του Μιλάνο.

Ο τεχνίτης Τζανλούκα Γκάλι εθεάθη γονατιστός μπροστά στο μωσαϊκό, κόβοντας στο χέρι νέα κομμάτια πέτρας, ενώ περίεργοι περαστικοί παρακολουθούσαν τη διαδικασία. Αναφερόμενος στο έθιμο, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στους Μιλανέζους ήδη από τον 19ο αιώνα, ο Γκάλι δήλωσε στο AFP: «Πρόκειται ίσως για μια γοητευτική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επιβλαβή για ένα έργο τέχνης».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμανουέλ Κόντε και Μάρκο Γκρανέλι υπενθύμισαν ότι η τελευταία αποκατάσταση του μωσαϊκού πραγματοποιήθηκε το 2017. «Η Galleria αποτελεί μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά, που φθείρεται ακριβώς επειδή αγαπιέται και χρησιμοποιείται καθημερινά. Τη φροντίζουμε ώστε να συνεχίσει να παραμένει ζωντανή», πρόσθεσαν.