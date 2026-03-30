Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο - Προσήχθη ο γιος της οικογένειας

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που μετέβησαν σε διαμέρισμα επί της οδού Κουσίδη, στου Ζωγράφου. Μέσα σε δωμάτιο εντοπίστηκαν νεκρές δύο γυναίκες, η 91χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της. Μάλιστα, η πόρτα του δωματίου ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, όλα ξεκίνησαν στις 26 Μαρτίου, όταν οικεία πρόσωπα των γυναικών προσήλθαν στο ΑΤ Ζωγράφου και ενημέρωσαν ότι αγνοούνται εδώ και μήνες, εκφράζοντας υπόνοιες ότι ο 54χρονος γιος της οικογένειας, ενδέχεται να τους έχει προκαλέσει κάποιο κακό. Ωστόσο, δεν επιθυμούσαν να υποβάλουν επίσημη κατάθεση.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από πλησιέστερους συγγενείς, κατοίκους επαρχίας, να προσέλθουν και να καταθέσουν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Πράγματι, δύο αδέλφια της μητέρας κατέθεσαν στις 27 Μαρτίου και οι καταθέσεις τους διαβιβάστηκαν στο ΑΤ Ζωγράφου στις 28 Μαρτίου.



Την ίδια ημέρα όπως και στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν εξωτερικές ενέργειες στο διαμέρισμα επί της οδού Κουσίδη 87 στου Ζωγράφου (κλήσεις θυροτηλεφώνου κ.λπ.), χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Ειδικότερα, στις 29 Μαρτίου, στις 19:30, ομάδα αστυνομικών μετέβη εκ νέου στην ανωτέρω οικία, όπου ο γιος άνοιξε την πόρτα, άλλα δεν επέτρεψε την είσοδο. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα και η αδελφή του διαμένουν σε άλλη οικία, επί της οδού Ρόδων. Ακολούθως, προσήχθη στο Τμήμα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία επί της οδού Ρόδων, όπου, παρουσία κλειδαρά, πραγματοποιήθηκε είσοδος κατ’ εξαίρεση. Διαπιστώθηκε ότι το διαμέρισμα ήταν εγκαταλελειμμένο. Εν συνεχεία επέστρεψαν στην οικία επί της οδού Κουσίδη, όπου ο γιος επέτρεψε την είσοδο.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο. Στις 22:30 ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας και την προσαγωγή του γιου στο Τμήμα.



Αφού οι αστυνομικοί έσπασαν τη σφράγιση, μέσα στο δωμάτιο εντοπίστηκαν οι αγνοούμενες σε προχωρημένη σήψη.

