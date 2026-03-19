Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Όχι» σε νέα μεταναστευτική κρίση, θα προστατέψουμε την ελληνική οικονομία

Καθαρό οδικό χάρτη από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει μέσα από μία συνολική ευρωπαϊκή απάντηση. «Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία αλλά θα χρειαστούμε και ευρωπαϊκές απαντήσεις εάν η κρίση παραταθεί» παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας τη σημασία της ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής με τη στήριξη που παρείχε πρώτη η Ελλάδα στην Κύπρο - πρωτοβουλία που όπως συμπλήρωσε θα πρέπει να αποκτήσει και θεσμική διάσταση.



Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε εκ νέου για το ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών: «Η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα τα ενδεχόμενα. Να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα» σημείωσε χαρακτηριστικά.