Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία στο Γηροκομείο Αθηνών: «Βλέπω στα χαμόγελα σας πως σας φροντίζουν»

Το Γηροκομείο Αθηνών επισκέφθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και αντάλλαξε ευχές και δώρα για το Πάσχα με τους ηλικιωμένους και το προσωπικό.



Ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με την κόρη του Σοφία, συνομίλησε με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την αναβαθμισμένη φροντίδα που τους παρέχει πλέον το Γηροκομείο καθώς και τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, σε έναν καταπράσινο χώρο 60 στρεμμάτων στο κέντρο της Αθήνας.



Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του Γηροκομείου, Σπύρο Χαμακιώτη, για το έργο της διοίκησης, η οποία σε συνεργασία με την κυβέρνηση κινείται ήδη στην κατεύθυνση εξυγίανσης των οικονομικών του ιδρύματος και ανακαίνισης των εγκαταστάσεών του, προκειμένου αφενός να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες φιλοξενίας και αφετέρου να αυξηθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων που φροντίζει και είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα ανακαινισμένα μαγειρεία.

Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Σήμερα το Γηροκομείο, μετά τα έργα ανακαίνισης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, φιλοξενεί 185 ηλικιωμένους, 80 περισσότερους απ’ ό,τι προηγουμένως, ενώ με την ανακατασκευή άλλων δύο πτερύγων που δρομολογεί η διοίκηση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας επιπλέον 80 ατόμων. Προοπτικά, με την ολοκλήρωση όλων των έργων ο σχεδιασμός προβλέπει να φιλοξενούνται 500 ηλικιωμένοι.

«Νοιαζόμαστε πρωτίστως γι’ αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη»

«Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Να σας πω πόσο χαίρομαι που είμαι σήμερα μαζί σας αυτές τις άγιες μέρες, γιατί θέλω η επίσκεψή μου να εκληφθεί και ως ένα μήνυμα στήριξης στη διοίκηση του Γηροκομείου, αλλά και στο Υπουργείο, για την πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται εδώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός.



«Το βλέπω στα χαμόγελά σας ότι είστε σε έναν χώρο ασφαλή, σε έναν χώρο που σας φροντίζουν, σε έναν χώρο που περνάτε καλά και αισθάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για εσάς. Και εμείς είμαστε μία κυβέρνηση που νοιαζόμαστε πρωτίστως γι’ αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη», συμπλήρωσε.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε το Γηροκομείο Αθηνών να αποτελεί την καλύτερη δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα.



«Γι’ αυτό και θα ήθελα να σας πω, κ. Πρόεδρε, ότι θα ασχοληθώ προσωπικά -και να το εκλάβετε αυτό ως δέσμευση- προκειμένου να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις χρηματοδοτήσεις, και για λόγους ταχύτητας θα φροντίσουμε να το κάνουμε μάλλον μέσω ιδιωτικών δωρεών. Εξάλλου, αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος από την ιστορία του είναι ταυτισμένος με ιδιωτικές δωρεές.

Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Να ξέρετε ότι ο στόχος μας -και θα τον πετύχουμε, διότι όταν βάζουμε έναν στόχο τον πετυχαίνουμε- θα είναι να επισκευάσουμε όλα τα κτήρια του Γηροκομείου, να φτάσει στα 500 άτομα, να ξεδιπλώσει όλη του αυτή τη δυναμική αυτός ο καταπληκτικός χώρος. Σκεφτείτε ότι έχουμε σχεδόν 60 στρέμματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένας μοναδικός χώρος.



Να φτιάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση έτσι ώστε το προσωπικό το οποίο εργάζεται εδώ, να αισθάνεται και αυτό ότι έχει σταθερές εργασιακές σχέσεις και να δημιουργήσουμε την καλύτερη -το επαναλαμβάνω, την καλύτερη- δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε.



Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

