Την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στα Χανιά παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Tην Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά παρακολούθησε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πρωθυπουργό συνόδευε η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Ο Ναός βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριακού συγκροτήματος του 16ου αιώνα, περιτριγυρισμένος από τα κελιά των μοναχών και τα άλλα κτίσματα σε μια ειδυλλιακή περιοχή στο βουνό πάνω από το χωριό του Βαρυπέτρου.

Η μονή στεγάζει το Κέντρο Ορθοδοξίας και Οικολογίας της μονής Χρυσοπηγής, όπου πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα της.

Σύμφωνα με το flashnews.grείναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται ως Πρωθυπουργός στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό για την Ακολουθία του Επιταφίου βιώνοντας μια κατανυκτική εμπειρία.

Την προηγούμενη φορά, τον Απρίλιο του 2022 Μεγάλη Παρασκευή, είχε παρευρεθεί μαζί με την σύζυγό του στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στο Μειντάνι Χαλέπας.

Ο πρωθυπουργός θα περάσει στα Χανιά τη γιορτή της Ανάστασης και του Πάσχα οικογενειακά και ιδιωτικά καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες επισκέψεις.