Μητσοτάκης: Τέλος στα «ψηφιακά σκουπίδια» για παιδιά κάτω των 15 – Τα 3 βήματα «φραγής» στα social

Σε μια συνέντευξη-παρέμβαση που αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις του πασχαλινού τραπεζιού, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξειδίκευσε το σχέδιο της κυβέρνησης για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε μόνο στις τεχνικές λεπτομέρειες του μέτρου, αλλά προχώρησε σε μια βαθιά κοινωνική ανάλυση των κινδύνων που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα σαρωτικές αλλαγές και στον τομέα του online gaming.

Το μυστικό του «6-7» και η δύναμη των social media

Η συνέντευξη, που παραχώρησε στην ιστοσελίδα infokids.gr και τη δημοσιογράφο Ελένη Δασκαλάκη, ξεκίνησε με την αποκάλυψη πίσω από το viral βίντεο του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η μικρή του κόρη ήταν εκείνη που του έμαθε το «6-7», έναν όρο που λειτούργησε ως το απαραίτητο «hook» για να τραβήξει την προσοχή των νέων. «Ο σκοπός μας είναι να επικοινωνήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους. Αν κρίνω από την αναπαραγωγή, μάλλον καλά κάναμε», σημείωσε, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της ψηφιακής επικοινωνίας αλλά και την ανάγκη ρύθμισής της.

«Infinite Scrolling»: Ο εχθρός της ψυχικής υγείας

Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τις πρακτικές των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών. Αναφέρθηκε στο «infinite scrolling» (την ατέρμονη κύλιση περιεχομένου), χαρακτηρίζοντάς το ως μια συνειδητή επιλογή των εταιρειών με εθιστικά χαρακτηριστικά.

«Οι εταιρείες αυτές έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την ψυχική υγεία των νέων», τόνισε, συνδέοντας την ανεξέλεγκτη χρήση των social media με τη διάσπαση προσοχής, το cyberbullying και τα πρότυπα ψεύτικης ομορφιάς που «πληγώνουν» την αυτοπεποίθηση των εφήβων. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε 5-10 χρόνια και να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πώς θα εφαρμοστεί το «μπλόκο» – Ο ρόλος της ψηφιακής ταυτότητας

Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα για το πώς θα ελέγχεται η ηλικία των χρηστών, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε έναν οδικό χάρτη:

- Από 1/1/2027: Οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να διασταυρώνουν την ηλικία μέσω της ψηφιακής ταυτότητας.

- Ευρωπαϊκό «μέτωπο»: Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε πως έστειλε ήδη επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας η πρωτοβουλία να αποκτήσει ευρωπαϊκό νομοθετικό περίβλημα (DSA).

- Η ευθύνη των εταιρειών: «Όπως ο περιπτεράς ελέγχει την ηλικία για τσιγάρα και αλκοόλ, το ίδιο θα κάνουν και οι πλατφόρμες. Θα το δεχθούν αναγκαστικά, όπως έγινε και στην Αυστραλία».

Online gaming και τζόγος: Το επόμενο μεγάλο βήμα

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της συνέντευξης ήταν η προαναγγελία ρυθμίσεων για το διαδικτυακό παιχνίδι και τον τζόγο. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι το gaming αποτελεί μια «μεγάλη πληγή» και προανήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξει πλαίσιο προστασίας, καθώς πολλές εφαρμογές εκμεταλλεύονται τον ανώριμο ακόμη εγκέφαλο των εφήβων.

Το κάλεσμα στους γονείς: «Μη χρησιμοποιείτε το iPad ως εύκολη λύση»

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια προσωπική έκκληση προς τους γονείς, ζητώντας τους να μην ενδίδουν στην ευκολία της οθόνης για να «ησυχάσουν» τα παιδιά τους σε ένα εστιατόριο ή στο σπίτι.



«Το κράτος δεν μπορεί να τα ρυθμίσει όλα. Δίνουμε ένα όπλο στους γονείς να πουν στο παιδί: "Ισχύει για όλους, άρα θα βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε"». Πρότεινε ως διεξόδους τον αθλητισμό και τις τέχνες, ενώ τόνισε πως ο βασικός λόγος που οι ανακοινώσεις έγιναν τώρα είναι για να ξεκινήσει η συζήτηση μέσα στις οικογένειες κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.



«Σας ακούσαμε και κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Θα πάμε μαζί για το καλύτερο των παιδιών μας», ήταν η καταληκτική του φράση, δίνοντας τον τόνο για μια νέα ψηφιακή πολιτική προστασίας.