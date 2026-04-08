Μαρινάκης για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15: «Στόχος να πιέσουμε τις πλατφόρμες»

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης την Τετάρτη (8/4) εξηγεί τη νέα ρύθμιση για το λεγόμενο age ban, βάζοντας στο επίκεντρο την προστασία των ανηλίκων από την ανεξέλεγκτη χρήση των social media.

Πρόκειται για την απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά.

Στο στόχαστρο μπαίνουν εφαρμογές που βασίζονται στο ατελείωτο «scrolling», όπως: Facebook, Instagram, TikTok και Snapchat ενώ αντίθετα, θα επιτρέπεται η χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας και βίντεο, όπως: Messenger, WhatsApp, Viber και YouTube.