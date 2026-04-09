Ανάρτηση Μητσοτάκη για το CNN: «Προτεραιότητα η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τη τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN την Τετάρτη (8/4).

Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Ανακοινώσαμε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το όραμά μου και η ελπίδα μου είναι ότι αυτό που πρόκειται να γίνει η πολιτική της Ελλάδας θα καταστεί τελικά και ευρωπαϊκή πολιτική».

Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, υποχρεώνοντας τις πλατφόρμες να εφαρμόσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας και να επανελέγξουν όλους τους υφιστάμενους λογαριασμούς.

Κατά τη συνέντευξη στο CNN με την Κριστιάν Αμανπούρ, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ζητώντας την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο επιβολής διοδίων από το Ιράν, υπογράμμισε ότι «αυτό θα ήταν απολύτως απαράδεκτο. Τα Στενά του Ορμούζ ήταν πάντα Στενά ελεύθερης κυκλοφορίας και πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον».

Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.