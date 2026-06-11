Μητσοτάκης: Μία κάλπη, μια ευκαιρία για αυτοδυναμία - Ανησυχία για τα δεξιά και τον Σαμαρά

Μαραθώνιος με πολλά…σπριντ φαίνεται πως είναι η συνταγή του Κυριάκου Μητσοτάκη για μία τρίτη κυβερνητική θητεία.

Μία κάλπη, μια ευκαιρία για αυτοδυναμία

Ξεκαθαρίζοντας για πολλοστή φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ο πρωθυπουργός ζήτησε από το νεοεκλεγέντα Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να πατήσει…γκάζι με δίδυμες προτεραιότητες την εσωτερική συνοχή και τη διεύρυνση, συνθήκες, που βάρυναν στις δύο προηγούμενες νικηφόρες αναμετρήσεις για το κυβερνών κόμμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει οι επόμενες εκλογές να προσλάβουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα αποδοκιμασίας των κυβερνητικών πεπραγμένων, αλλά ούτε και να εμπεδωθεί η εντύπωση ότι αποτελούν τον πρώτο γύρο και ως εκ τούτου μπορούν να αντιμετωπιστούν με μία κάποια χαλαρότητα. «Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία» είπε χαρακτηριστικά προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και ευθύς αμέσως έθεσε με τρόπο ξεκάθαρο το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας: «οι επόμενες καθοριστικές εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα δεν έχει περιθώρια να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι της μία ισχυρή και σοβαρή κυβέρνηση». Στο ίδιο μοτίβο ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι σε έναν κόσμο ασταθή, μόνο η ΝΔ μπορεί να δώσει ασφάλεια για να συνεχισθούν οι δημιουργικοί κύκλοι, που άνοιξαν το 2019. «Σε αυτήν τη νέα, συναρπαστική πανστρατιά, θέση έχουν όλοι», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός.

Καθαρή ατζέντα για Ελλάδα του 2030

Ιεραρχώντας τις προτεραιότητες της επόμενης 4ετίας ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως η ενίσχυση των εισοδημάτων παραμένει στην κορυφή αυτών και επεσήμανε ότι όλες οι γαλάζιες προγραμματικές δεσμεύσεις θα κωδικοποιηθούν σε ένα αντίτυπο που θα αποτελεί το πολιτικό..Ευαγγέλιο της Νέας Δημοκρατίας, ένα πειστήριο της συνέπειας ανάμεσα σε εξαγγελίες και πράξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι 4 άξονες, που συγκροτούν την Ισχυρή Ελλάδα, ήτοι η δυναμική οικονομία, η ευημερούσα κοινωνία, η θωρακισμένη άμυνα και η αποτελεσματική διπλωματία δείχνει να εφάπτονται με το τρίγωνο του νέου Οδικού Χάρτη, ήτοι την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας και της διπλωματικής εμβέλειας της πατρίδας, καθώς και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό τους κράτους και της δημόσιας ζωής. «Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή παραδοχή» διεμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι «η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις κι όχι με συνθήματα».

Ξεκινούν οι περιοδείες

Όπως το πράττει εσχάτως, ο πρωθυπουργός δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στους πολιτικούς του αντιπάλους επιφυλάσσοντας πάντως δηλητηριώδη σχόλια για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Ο θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα..ο δικός μας αντίπαλος δεν έχει όνομα κόμματος ή επώνυμο πολιτικών προσώπων, είναι μόνο τα προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά. Απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα, προτού ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα του Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά παραχωρεί εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεόραση του ANT1, ενώ μεθαύριο Σάββατο ξεκινά από τη Ρόδο και τη Νίσυρο το θερινό κύκλο περιοδειών του.