Στο κυνήγι των αναποφάσιστων και των ψηφοφόρων του παραβάν (που το 2023 είχαν ψηφίσει «δαγκωτό» ΝΔ)

Πολλά είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ δίνοντας ένα πολύ καθαρό στίγμα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο δρόμο προς τις κάλπες.

Και μπορεί ο πρωθυπουργός μας, όπως έγραψε ο FLASH, να μην έχει αποφασίσει εάν θα πάει... βουνό ή θάλασσα - δηλαδή εάν θα κάνει εκλογές το Φθινόπωρο ή την Άνοιξη - αλλά δυο πράγματα είναι σίγουρα:

Εννοεί όταν δηλώνει ότι στοχεύει στην αυτοδυναμία επενδύοντας στην πρώτη κάλπη και θέλει τους λεγόμενους αναποφάσιστους που παρά τη δημιουργία δυο νέων κομμάτων, τα ποσοστά τους δεν φαίνεται να υποχωρούν ιδιαίτερα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Γιατί;

Διότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς που δηλώνουν «αναποφάσιστοι» ή αποστασιοποιημένοι προέρχονται από τη ΝΔ.

Ας ανατρέξουμε στα στοιχεία των εκλογών του 2023:

Ποσοστό που έφτασε το 51% των «αναποφάσιστων» επέλεξε στην κάλπη τον κ. Μητσοτάκη. Και περίπου το 40% των ψηφοφόρων του παραβάν (αυτοί που αποφασίζουν τελευταία στιγμή) έριξαν ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην κάλπη.

Οπότε οι συγκεκριμένες «δεξαμενές» ίσως αποδειχθούν υπερπολύτιμες για τη ΝΔ εάν καταφέρει να προσελκύσει τους συγκεκριμένους ψηφοφόρους μέσα από τα διλήμματα που θα βάλει στο προεκλογικό τραπέζι ο κ. Μητσοτάκης.