Συνελήφθη ο Μολδαβός που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Νέου Κόσμου, κοντά στην οικία του, ο 55χρονος Μολδαβός που σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, είχε αποδράσει από την έδρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Στην Αστυνομία σήμανε αμέσως συναγερμός ενώ μέχρι στιγμής οι συνθήκες της απόδρασης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, φωτογραφία του οποίου εξασφάλισε ο FLASH, είχε οδηγηθεί στη ΔΕΕ μετά τη σύλληψη του για ενδοοικογενειακή βία από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.