«Μόνο η Ελλάδα εφάρμοσε στοχευμένα μέτρα»: Εύσημα της Fitch για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης

Εύσημα προς την Ελλάδα αλλά και προειδοποιητικά μηνύματα προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στέλνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch, σχετικά με την ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει, επισημαίνοντας ότι η επέκταση των μέτρων στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στα δημόσια οικονομικά των χωρών της Ευρώπης.

Παρότι, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα κονδύλια που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής παραμένουν αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ανησυχίες για νέα ενεργειακή αναταραχή παραμένουν έντονες.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν επιλέξει έως τώρα οριζόντια μέτρα στήριξης, όπως μειώσεις φόρων στα καύσιμα, επιχειρώντας να περιορίσουν το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις επιβαρύνουν σημαντικά τους κρατικούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων.

«Πολύ μικρά» τα μέτρα που έχουν ληφθεί

Ο επικεφαλής αξιολογήσεων του Fitch για τη δυτική Ευρώπη, Φεντερίκο Μπαρίγκα-Σαλαζάρ, σημείωσε κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής είναι «πολύ μικρά». Όπως εξήγησε, κυμαίνονται από περίπου 0,3% του ΑΕΠ στην Ισπανία έως κάτω από 0,01% του ΑΕΠ σε χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία.

Ο ίδιος προειδοποίησε, πάντως, ότι αν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας, αρκετές κυβερνήσεις ίσως αναγκαστούν να επεκτείνουν τα πακέτα στήριξης. «Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις, μεσοπρόθεσμα, στα δημόσια οικονομικά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική περίπτωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στην ελληνική περίπτωση, καθώς υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα που έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε στοχευμένα μέτρα στήριξης αντί για καθολικές παρεμβάσεις.

«Δυστυχώς, μέχρι αυτό το στάδιο, τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα δεν ήταν στοχευμένα. Η μόνη χώρα που πραγματικά έχει εφαρμόσει στοχευμένα μέτρα είναι η Ελλάδα», ανέφερε ο αναλυτής της Fitch.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκές οικονομίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, γεωπολιτική αβεβαιότητα και αυξημένες πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς, με τις κυβερνήσεις να αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη των πολιτών και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ