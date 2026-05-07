Πληθωριστική «έκρηξη» τον Απρίλιο από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια

«Ανάφλεξη» του πληθωρισμού τον περασμένο μήνα, με κύρια εστία το ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, καταγράφουν οι τιμοληψίες της ΕΛΣΤΑΤ στην αγορά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο δείκτης έτρεχε με ταχύτητα 4,9% με 5% έναντι 3,9% τον Μάρτιο.



Σύμφωνα με την Eurostat, τον Απρίλιο ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, με βασικό τροφοδότη την ραγδαία αύξηση κατά 21,9% του ενεργειακού κόστους. Στην ομάδα των τροφίμων, ο μέσος δείκτης αυξήθηκε κατά 4,5% και στη στέγαση κατά 5,7%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στο πετρέλαιο θέρμανσης με 24,6% και κίνησης με 22,8%, στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22% και στο «μοσχάρι» 20,3%.



Από τις αρχές του έτους ο πληθωρισμός καταγράφει ανοδική πορεία καθώς από 2,5% τον Ιανουάριο αυξήθηκε στο 2,7% τον Φεβρουάριο για να αναρριχηθεί στο 3,9% τον Μάρτιο.

Έντονος πονοκέφαλος στο οικονομικό επιτελείο

Οι εξελίξεις στο μέτωπο των τιμών δημιουργούν έντονο πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο καθώς προκαλούν αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των πολιτών, την κατανάλωση, τα επιτόκια, την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά υπονομεύοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης και ταυτόχρονα ισχυρές πιέσεις για πρόσθετες παρεμβάσεις προστασίας των νοικοκυριών από το κύμα ακρίβειας.



Επισημαίνεται ότι στην ετήσια έκθεση προόδου έτους 2026 η οποία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη φέτος χαμήλωσε στο 2% και ο πληθωρισμός «σκαρφάλωσε» στο 3,2% ενώ στην ίδια κατεύθυνση, η ΤτΕ προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψής της, τοποθετώντας τον πληθωρισμό στο 3,1% από 2,9% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις είναι ισχυρότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Δυσοίωνες εκτιμήσεις

Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές εκτιμούν ότι το κύμα ανατιμήσεων σε αγαθά και υπηρεσίες δεν αναμένεται να κοπάσει τουλάχιστον έως το τέλος του 2026 και ανάλογα με την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενώ χαρακτηριστική είναι η δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δυσμενή σενάρια. Σύμφωνα με τον υπουργό «οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι ενώ αντίστοιχες πιέσεις δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση και οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα κάτω για την ανάπτυξη και προς τα πάνω για τον πληθωρισμό, γεγονός που επιβεβαιώνει την πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες.



Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», δηλαδή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βρίσκεται στο 3%, κάτι που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών ενέργειας, με αύξηση κατά 10,9% σε ετήσια βάση, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.