Μοσχάτο: Καταδίωξη με κλεμμένη μηχανή - Συνελήφθησαν 18χρονος και 16χρονος

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στο Μοσχάτο ένας 18χρονος και ένας 16χρονος, οι οποίοι επέβαιναν σε κλεμμένη μηχανή και προσπάθησαν να διαφύγουν από έλεγχο της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στη συμβολή των οδών Πίνδου και Ρήγα Φεραίου μία μηχανή με δύο αναβάτες και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο.

Ο οδηγός, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου 500 μέτρων στους δρόμους της περιοχής.

Λίγο αργότερα, οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, όμως οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μηχανή είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από την περιοχή της Καλλιθέας.

Σε βάρος του 18χρονου και του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια.